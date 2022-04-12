موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم‏ في محافظة الدقهلية 11 رمضان

يختلف موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم من محافظة إلى أخرى بحسب فروق التوقيت، كذلك فإن المواعيد تختلف يوميا بمقدار دقيقة أو دقيقتين أو أكثر عن محافظة القاهرة.

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الموافق 11 من شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، بحسب مواقيت الصلاة التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى بحسب موقع كل محافظة الجغرافي، حيث تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، لذا ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتى لا يفسد الصيام.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏في الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية حيث تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر 3:59 صباحا

الشروق 5:30 صباحا

الظهر 11:55 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:21 مساء

العشاء 7:42 مساء

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في القاهرة

وينبغي على المقيمين في محافظة الدقهلية مراعاة فروق التوقيت مع محافظة القاهرة، إذ يبث أذان المغرب بناء عليها.

الفجر 4:02 صباحا ‏

الشروق 5:32 صباحا ‏

الظهر 11:56 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:20 مساء ‏

العشاء 7:41 مساء