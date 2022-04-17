موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم‏ في محافظة الدقهلية 16 رمضان

يختلف موعد الإفطار وأذان المغرب من يوم للآخر ومن محافظة إلى أخرى، وذلك لوجود فروق التوقيت، وتتغير المواعيد يوميًا بمقدار دقيقة أو دقيقتين، وذلك نظرًا لعدم ثبات مواقيت الصلاة وتغيرها يوميًا عن اليوم السابق، وعلي الصائمين أن يراعوا مواقيت الصلاة في محل إقامتهم حتى يتناولون طعام الإفطار، وتختلف بعض المدن اختلاف كلي عن موعد الأذان الرسمي لمدينة القاهرة، مما يفرض على الصائمين مراعاة فروق التوقيت.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في الدقهلية

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏‏الموافق 16 من شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، وذلك حسب مواقيت الصلاة التي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلًا، ولذلك ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدًا حتى لا يفسد الصيام.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية، التي جاءت كالتالي:

الفجر 3:52 صباحا

الشروق 5:25 صباحا

الظهر 11:54 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:24 مساء

العشاء 7:46 مساء

وينبغي على المقيمين بمحافظة الدقهلية أن يراعوا فروق التوقيت محافظة القاهرة، والتي يتم إذاعة أذان الصلوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان يتم التنبيه على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى.