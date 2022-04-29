«المنشآت السياحية»: المطاعم مستعدة لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة المطاعم والمنشآت السياحية استعدت لاستقبال الرواد من المصريين والسياح الأجانب والعرب، خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنه وفقًا للحجوزات الحالية، فإن نسب إشغال المطاعم خلال عيد الفطر المبارك ستتراوح ما بين 75% إلى 85%.

وأضاف «المصري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنا نتوقع أن تصل نسب الإشغال خلال تلك الفترة إلى 100%، إلا أن طول فترة الإجازة التي تتخطى الأسبوع ستجعل آلاف الأسر تتوجه للمدن السياحية الشاطئية، ما أدى إلى تراجع نسب الحجوزات».

طلب لتغيير مواعيد إغلاق المنشآت السياحية خلال الصيف

وتابع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة ستتقدم بطلب إلى وزارة السياحة عقب انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك لتعديل مواعيد إغلاق المنشآت السياحية، خلال فصل الصيف لتكون في الساعة 2 صباحًا بالنسبة للمطاعم، على أن تكون مواعيد إغلاق مسارح المنوعات «الملاهى الليلية» وصالات الديسكو في الساعة الـ6 صباحًا، موضحًا أن الغرض الرئيس من تعديل المواعيد هو زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الصيف لاسيما القادمة من الدول العربية، لافتًا إلى أن مواعيد إغلاق المنشآت السياحية خلال العيد ستكون في الساعة 2 صباحًا، أسوة بما تم تطبيقه خلال شهررمضان.

ارتفاع نسب الإقبال على تناول السحور والإفطار خلال رمضان

وأشار إلى أن عودة المطاعم والمنشآت السياحية لاستقبال الرواد بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية، فضلًا عن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا تسببا في زيادة نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال رمضان بالمقارنة بالعامين الماضيين، لافتًا إلى أن العديد من المطاعم سجلت نسب إشغال 100% خلال الشهر الكريم، موضحًا أن مد مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال رمضان إلى الساعة 2 صباحًا ساهم وبشكل كبير في تحسن نسب الإقبال على المطاعم خلال شهر الصوم.

وكان علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن كل المنشآت والمطاعم السياحية التي أغلقت أبوابها أثناء جائحة كورونا بسبب حالة الكساد وعدم وجود زبائن أو رواد عادت حاليا للعمل بنسبة 100%، لافتًا إلى وجود عدد قليل جدًا من المنشآت مغلق حاليًا ولكن لأسباب قانونية أو لتغيير النشاط.