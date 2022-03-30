اعرف مواعيد المترو في رمضان .. 1120 رحلة على الخطين الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إنتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٢ يأتى ذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير ، معالى وزير النقل ، حيث أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق و المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الإستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب .

حيث قامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث أعلنت الشركة مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ ص ، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص ، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( ١١٢٠ ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق ، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦١٠ ) رحلة .

حيث شملت الإستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث اى حالات اغماء او أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم ، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

كما تستمر الشركة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و التى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو من خلال الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثاني وتقوم الشركة بتشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضاً مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة ، و غسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخط الأول و الثاني بعد إنتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة ، مع الإستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله ، و يتم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخط الأول و الثاني وبأسعار مناسبة ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيهاً على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة ، بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة .و إلتزامآ من الشركة لما أكد عليه ووجه به معالى وزير النقل على ضرورة الإهتمام بالتأهيل و التدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة مشيداً بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على إستمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب وخاصة في ظل الموجات الجديدة لجائحة كورونا مؤكدا على ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائي الجديدة والجاري انشاؤها ، حيث تعهدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو و جميع العاملين بها من مهندسين وفنيين وعمال على بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير نظامي التشغيل والصيانة واليوم أوفت الشركة بعهودها لوزارة النقل و أتمت الحصول على عدد ٩ شهادات دولية شهادة الجودة للتحكم المركزى و شهادتى الجودة والسلامة لمركز تدريب شبرا الخيمة و شهادتى الجودة و السلامة لمركز تدريب سراى القبه و شهادتى الجودة والسلامة لورش شبرا الخيمة وشهادتى الجودة والسلامة لورش طره البلد ، حيث إجتازت الشركة و بإشراف المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني و المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أعمال المراجعة الخارجية على نظامي السلامة والجودة للتوافق مع متطلبات نظامي الأيزو الدوليين ٢٠١٥:٩٠٠١ الخاص بإدارة الجودة و ٢٠١٨:٤٥٠٠١ الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية وستواصل الشركة حصد المزيد من الشهادات الدولية فى نظم الإدارة .

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة أنه منذ تولى معالى الفريق كامل الوزير وزير النقل و هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .

وختاما يتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .