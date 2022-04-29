«قريبي ماله حرام ويقدم هدايا لابني».. وداعية يجيب: اقبليها وتصدقي بها

أجاب الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، على سؤال متصلة، قالت إنّ أحد أقاربها يقدم الحلوى لإبنها وتعلم أن ماله حرام، وذلك خلال استضافته مع الإعلامية لمياء فهمي، مقدمة برنامج «الدنيا بخير» على قناة الحياة.

ويبلغ الطفل من العمر 3 سنوات، ويهديه أحد أقاربها بعض الحلوى والهدايا، لكنها لا ترضى عن هذا الوضع، وفي نفس الوقت لا ترغب في حدوث مشكلة، كما أنها عاجزة عن التفريق بينهما.

الشيخ رمضان عبدالرازق طالبها بأن تكون متيقنة بأنه ماله حرام، وإذا تيقنت، فإنّ الإبن يجب ألا يرفض حفاظا على ماء وجه الرجل، وأن تأخذ السيدة هذا المال وتتصدق به.

التعامل مع وفاة أقرب الأقربين

كما قالت المتصلة إنّ أخاها توفي منذ 4 شهور، ولم تستوعب بعد أنه مات، وردّ الشيخ عليها، داعيا الله عزّ وجل أن يرحمه رحمةً واسعة ويدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

ونصح المتصلة وذويها بالرضا، لأنّ قضاء الله نافذ سواء صبر العبد أم جزع، ولكن مع الصبر الأجر ومع الجزع الوزر.

ليلة القدر

كما تطرق عبدالرازق إلى ليلة القدر، مؤكدًا أنها ليلة العمر والسعادة والنور والروح ونزول الملائكة، مشيرًا إلى أنها حملت هذا الاسم لثلاثة معاني، الأول هو القَدْر أي المكانة، لأن لها مكان عظيمة جدا، فقد نزل القرآن فيها، ثانيا القَدْر، أي التضييق، لأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم، ثالثهم، أي التقدير، حيث يُفصل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كل ما هو كائن من الآجال والأرزاق والخير والشر.