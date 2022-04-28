«أزمة فاتن أمل حربي ومهرجان المزاريطة».. أهم أحداث الحلقات 26 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقات السادسة والعشرين من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، استعرضها برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ضمن تقرير تلفزيوني بعنوان «تفاصيل الحلقات الـ26 من مسلسلات رمضان».

مسلسل الاختيار 3

ففي مسلسل الاختيار 3، رد وزير الدفاع –آنذاك- الفريق أول عبدالفتاح السيسي على التهديدات الصريحة لنائب مرشد الجماعة الإرهابية باستعمال العنف والمواجهة المسلحة ضد الشعب المصري، وقال وزير الدفاع له: «أنتم خربتوا البلد وضيعتوها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركم السوداء ومؤامراتكم.. أنت جاي تهدد قائد جيش مصر بشوية إرهابيين؟! أنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح».

مسلسل العائدون

وبدأت حلقة مسلسل العائدون بظهور والي داعش «سياف» في القاهرة، ثم شحن عناصر داعش في سيارات نقل كبيرة في معسكر تدريب خارج المقر وهو خارج معروف عندهم، وسأل علاء عن مكان انتقالهم والغرض منه وعن باقي العناصر، فأجاب المسؤول عن نقلهم، قائلا: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.. كلها أرض الله».

مسلسل فاتن أمل حربي

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، ذهبت فاتن للشيخ يحيى وتحدثت معه بخصوص ما عرفته عن والدها، وأنه ما زال على قيد الحياة وموجود في مستشفى الأمراض النفسية وأنها لا تحب أن تسمع أي أخبار عنه لأنه أناني، لكن الشيخ يحيى حاول إقناعها بأنه رجل وفي.

مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي 6، شهد إبلاغ «جوني» لـ«الكبير» أنه يريد تنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وهو ما وافق عليه «الكبير»، وبدأ الجميع في تحضيرات المهرجان، وفي مشهد أخر من مشاهد الحلقة، تناقشت «مربوحة» مع «الكبير» بخصوص مسؤوليتها في المهرجان، وأبلغها بأنها لن يكون لها دور ما جعلها تنفعل عليه وتغضب منه.