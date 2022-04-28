الطفل «أحمد» حافظ القرآن بعد تكريم الرئيس السيسي: فرح إني نفذت وصيته

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من الفائزين في المسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم، والفائزين بأفرع الحفظ مع التجويد وفهم المقاصد العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن.

ومن بين المكرمين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، ضمن الفائزين بالفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة.

حوار بين الرئيس السيسي والطفل أحمد تامر

وكشف الطفل أحمد تامر، عن كواليس لقائه وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه خلال تسلمه الجائزة دار بينه وبين رئيس الجمهورية حوار جانبي، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يتلو فيها الطفل صاحب الـ8 أعوام القرآن أمام الرئيس السيسي.

نصيحة الرئيس السيسي للطفل أحمد تامر

وعن الحوار الجانبي بين «أحمد» والرئيس السيسي، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عبر عن سعادته لرؤية الرئيس السيسي للمرة الثانية، وأبلغه أنه سمع بنصيحته وهى فهم معان القرآن الكريم: «أول مكالمة بيني وبين الريس قالي الحفظ جميل لكن الفهم مهم»، وهى النصيحة التي اتخذها الطفل وبدأ في تنفيذها بعد ذلك اللقاء.

نصيحة الرئيس السيسي وضعها الطفل أحمد تامر في الاعتبار، وبدأ بالفعل في دراسة معان القرآن الكريم، وأبلغ الرئيس بذلك في خلال تكريمه في حفل حفظة القرآن الكريم: «قالي ممتاز واتجدعن عشان تدخل المسابقة تاني»، وذلك بعد ترحيب رئيس الجمهورية به بعد صعوده لتسلم الجائزة: «لما شافني قالي إزيك يا أحمد عامل إيه»، ودار بينهما الحديث حول تنفيذ نصيحة الرئيس للطفل.

وكان الطفل أحمد تامر في إحدى الحلقات التليفزيونية، يتلو القرآن الكريم الذي أتم حفظه في عمر 5 سنوات، وتفاجأ بمداخلة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث إليه بروح الأب والجد، ودعاه إلى تلاوة القرآن في أقرب افتتاح رئاسي قادم وقتها، ونفذ الرئيس وعده بعدها بتواجد «أحمد» في احتفالية قادرون باختلاف، وتلاوة القرآن بها.