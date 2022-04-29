عاجل.. العثور على جثة سائق «توك توك» داخل حقيبة سفر في أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق «توك توك»، مقتولًا ومكبلًا داخل حقيبة سفر بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الحقيبة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية القصة ببلاغ للشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل حقيبة سفر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حازم محمود م. ع» 16 سنة، داخل حقيبة سفر، وبالفحص تبين أن المجني عليه يوجد على فمه «بلاستر» ومكبل اليدين والرجلين، ومخنوق بحبل حول رقبته، كما تبيّن وجود إصابة بالرأس ونزيف.

وكشفت التحريات بأن المجني عليه يعمل على مركبة «توك توك» خاصة به، وأن الدافع من القتل سرقة مركبة «التوك توك»، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.