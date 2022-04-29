حبس شاب بتهمة قتل شقيقته في البحيرة.. مختل عقليًا

أصدر عادل حمودة وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، سكرتارية محمد الشرقاوى حبس شباب مختل عقلياً قام بخنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار داخل منزلها.

كان قد شهدت قرية المنشية الإبراهيمية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب مختل عقليا علي قتل شقيقته، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي وحرر المحضر اللازم.

مريض نفسي

ترجع أحداث الواقعة حين تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد قيام مريض نفسي بشنق شقيقته البالغة من العمر 27 عاما، وذلك أثناء إعداد الطعام لهما، وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه على الفور اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هاني صبحي مفتش البحث الجنائي بفرع إيتاي البارود، وضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود، لسرعة ضبط مرتكب الواقعة والوقوف وكشف ملابستها.

تقنين الإجراءات

وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها «مريض نفسي»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بقيامه بشنق شقيقته أثناء قيامه بإعداد طعام الإفطار داخل المنزل، وجرى التحفظ على المتهم وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة.

و تباشر نيابة ايتاى البارود برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير النيابة وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.