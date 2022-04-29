مقتل عادل المالكي وهروب «عدنان» من مصر في مسلسل ملف سري الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 28، بقتل عادل المالكي ويجسد دوره الفنان نبيل عيسى، حيث أقدم «حسين» الذي يلعب دوره إيهاب فهمي على إطلاق النار عليه بالخطأ حينما حاول الأول الدفاع عن والده، هارون المالكي ويجسد دوره محسن محي الدين، بعد أن خطف الأخير نجل «حسين».

مسلسل ملف سري الحلقة 28 .. حازم مازال يرفض الصلح مع أمنية

وشهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 28، إعلان شقيق «أمنية»ويلعب دوره مهند حسني، عن ندمه لما فعله في المستشار يحيى عز الدين الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، وذلك خلال جلسة جمعته بطليق شقيقته «حازم» ويؤدي دوره إدوارد، حيث طلب منه الأخير أن يسلم نفسه للشرطة ويعترف بدوره الخفي فى مقتل كلا من شريف المالكي ويلعب دوره محمود حجازي، و«نور» الذي يجسد دورها رحمة حسن.

محاولة هروب «عدنان» من مصر

وتضمنت احداث مسلسل ملف سري الحلقة 28، تهديد «عدنان» لـ«فريد» ويؤدي دورها الفنانة دينا، ورغبته فى عدم حديثها مطلقًا عن مشروعهما سويًا، بعد أن كشف لها عن كونه هو الذي يدخل الفلوس لشركة «المالكي» والتي كانت سببًا في مقتل نجلها شريف المالكي، وأثناء تهديده لها، علم «عدنان» بأن الشرطة قد توصلت إليه بعد أن أبلغ عنه يوسف المالكي ويلعب دوره ماجد المصري، ليحاول «عدنان» الهروب خارج من مصر.