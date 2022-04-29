مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28.. زومبا تطلب من سارة خلع هشام جمال

بدأ مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28 بمواصلة سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ليلى زاهر، الشك في زوجها المهندس يوسف الذي يجسد شخصيته هشام جمال، وظلت تراقبه بعد أن ظل يتجاوب معها في الحديث بعدما دشنت حسابا خاصا باسم مستعار لكي تختبره.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28

وظلت سارة خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28، تحاول استفزاز يوسف لكي تمسك به وهو يخونها، وظلت تتحداه أنها تحب ابنها أكثر منه وستفعل كل ما في وسعها من أجله، مشيرة إلى أن والده لا يحبه مثلها.

وذهبت سارة إلى عدة نوادي وغرف فندقية لكي تقدم لابنها اشتركا مدى الحياة لكي يمارس الألعاب الرياضية والترفيهية.

وعبرت سارة عن انزعاجها من خيانة يوسف لها، لتطلب منها زومبا أن تقوم بخلعه بعد أن تثبت خيانته.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا.

المسلسل بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.