مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27.. زومبا تنصح سارة بقتل هشام جمال

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27، محاولة المهندس سامح إصلاح الروبوت متين ولكنه لم ينجح في ذلك ليطلب تأجيل المسابقة مرة أخرى ولكن رئيسها لم يستجب لذلك وأخبره أن المسئولين وجهوا اللوم له لتأجيله للمسابقة عدة مرات.

وأخذ يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27، زوجته سارة للطبيبة للكشف عليها ومتابعة الحمل، وظلت توجه له الكلام القاسي، ولم توافق على دخوله معها غرفة الكشف.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27

وظل يوسف يحاول خيانة سارة مع الحساب الذي أطلقته لاختباره، وطلب مقابلته، ونصحت زومبا سارة بقتل هشام جمال للتخلص من خيانته، وذلك ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.