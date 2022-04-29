أبطال أحلام سعيدة والكبير أوي ضيوف لميس الحديدي بعيد الفطر على «ON»

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أبطال وصناع مسلسل «أحلام سعيدة»، وذلك أولى أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة العاشرة مساء.

ضيفات الحلقة

تحل كل من يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف ضيفات خلال الحلقة للحديث عن كواليس العمل وأبرز المواقف الكوميدية التي شهدها تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

أحداث «أحلام سعيدة»

تدور أحداث «أحلام سعيدة» حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل، ويعرض على قناة «ON» خلال شهر رمضان.

كما يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أبطال وصناع مسلسل «الكبير أوي 6» والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الدرامي، وذلك ثالث أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة العاشرة مساء.

يستضيف البرنامج كلا من المخرج أحمد الجندي والفنان هشام إسماعيل ومصطفى غريب والطفل عبدالرحمن طه، وكذلك الفنان عبدالرحمن حسن وحاتم صلاح، كما يتلقى مداخلات هاتفية من الفنانة رحمة أحمد فرج والفنانة ليلى عز العرب.

فيما تدور الحلقة حول كواليس المسلسل، وهل سيكون هناك جزءًا سابعًا من «الكبير»، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

يعرض «الكبير 6» على قناة «ON» حصريًا خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.