عمرو أبو الهنا يعتذر لـ«بليغ» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28 بطولة خالد النبوي، تناولت العديد من الأحداث التي غيرت مجرى المسلسل كاملاً، حيث أن الأحداث بنيت العداوة بين بليغ أبو الهنا «خالد النبوي»، وعائلته، ولكن تغيرت الأمور بعد كشف حقيقة رؤوف «إسلام إبراهيم»، وشهدت الحلقة مشهدًا رائعًا أثناء اعتذار عمرو أبو الهنا «شريف حافظ» لعمه.

«عمرو» يعترف بمحاولة اغتيال عمه

وفي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28 بطولة خالد النبوي، شهدت دخول بليغ أبو الهنا لبيت «فطين» أخيه والذي يلعب دوره صبري فواز، وقابل «عمرو» ابن أخيه، الذي أوضح له أنه كثير التردد على البيت، وتحدث معه عن الحقوق، قبل أن يعتذر «عمرو» عن قيامه بمحاولة اغتيال عمه، قائلاً: «أنا عمري ما قولتها لحد بس أنا آسف وندمان».

اعتذار عمرو أبو الهنا لعمه

ووضع عمرو أبو الهنا رأسه في الأرض، في مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، وتوجه للخروج من المكان قبل أن يوقفه بليغ أبو الهنا، ويقول له: «أنت مش مستحمل ضميرك يصحى ولا ايه.. أنت فاجئتني والله يا عمرو».