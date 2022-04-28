إسلام إبراهيم عن مسلسل راجعين يا هوى: الناس كرهتني بسبب دوري

كشف الفنان إسلام إبراهيم، كواليس اشتراكه في مسلسل راجعين يا هوى، قائلًا إن دور «رؤوف» الذي ظهر به مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها سابقًا، نظرًا لأنه شرير ولكن في نفس الوقت خفيف الظل، ولديه مواقف لا يستطيع المشاهد أن يتناولها إلا في قالب كوميدي، موضحًا: «زي موقف إنه بياخد قسط الشاليه من كل العيلة».

إبراهيم: الناس كرهتني في المسلسل بسبب عمايلي

وأضاف إسلام إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج «دراما مصر»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلاميتان نهى درويش ولما جبريل، اليوم الخميس، أن المسلسل بالنسبة له كان مهمة صعبة بسبب الدمج بين الدراما والكوميديا، موضحًا: «كنت عاوز الناس متكرهش رؤوف بس كرهته بردو في الآخر من عمايله».

رد فعل الجمهور حول دوره

وعن ردود فعل الجمهور حول شخصيته في المسلسل، قال إنه شعر بالسعادة حيال هذه التعليقات الإيجابية، موضحًا: «كل نجاح الممثل بيمر بيه بيبقى مسؤولية، لما بتعمل حاجة حلوة مش سهل تلاقي نفس المستوى بعد كده».

أسامة أنور عكاشة نسج الشخوص بدقة شديدة

ووجه الشكر للمخرج محمد سلامة لاختياره في المسلسل ومنحه دورًا مختلفًا عليه لم يقدمه من قبل، موضحًا: «العظيم أسامة أنور عكاشة بشخوصه المنسوجة بدقة شديدة، والكاتب محمد سليمان عبدالملك كانت مهمته صعبة للغاية وأصعب من أنك تكتبي سيناريو خالص، فهو عمل معالجة للنص بطريقة عصرية وحقيقية وشبهها، وفي نفس الوقت واخدة من النوستالجيا اللي شبه التسعينات».

أصعب المواقف خلال تقديمه الدور

وعن أصعب المواقف خلال تقديمه الدور، قال إن الشخصية التي يقدمها متلونة ومع كل شخص شكل، مضيفًا: «مع بليغ شرير ومش مرن، ومع حماته بيحاول يقرب منها، ومع مراته بيتعامل معاها بشكل سيكوباتي بيرفعها لسابع سما وبينزلها سابع أرض، هو متلون جدًا وخسيس بيبيع أسرار العيلة، وفي نفس الوقت فيه مشاهد كوميدية وتراجيدية ومشاهد فيها عنف والتنقل بين المشاهد دي كانت صعبة».