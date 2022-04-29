نسرين عكاشة تشيد بخالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى: تقيل وواعي

أعربت نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها بتقديم مسلسل راجعين يا هوى بعد 12 عامًا من رحيل والدها، موضحةً: «كان هناك اهتمام منذ فترة بعرض عمل كتبه والدي، وكان الأستاذ يسري الفخراني يتحدث دائمًا عن والدي، وأكد على أهمية راجعين يا هوى، وقال لي إن هذا العمل كان يجب أن يجسد في عمل فني منذ سنوات طويلة».

تابعت اهتمام المشاهدين بالعمل

وأضافت «نسرين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بعد كده الكلام بدأ على راجعين يا هوى، والكلام ماخدش وقت كبير وشفت اهتمام الناس بالعمل عامل ازاي»، مشيدةً باختيار مواقع تصوير العمل، وأكدت أنها لم تتوقع ذلك.

وتابعت «نسرين»، أنّ المخرج كان حريصًا على اختيار صورة جمالية تجمع بين القديم والجديد، لافتةً إلى أن المخرج محمد سلامة يتمتع برؤية بصرية وفنية رائعة للغاية: «ركزوا إزاي نقرب للناس أوي، عندهم رغبة إننا نرجع للأعمال اللي الناس وحشاها أوي في الصورة على مستوى الأصالة والجمال».

خالد النبوي عاوز يقدم حاجة حلوة للناس

واستطردت «نسرين»: «جزء كبير من معاني بين السطور في المسلسل منبعها المكان الذي يتم فيه التصوير، وهذا شيء رائع للغاية، وأتابع ردود الفعل على السوشيال ميديا، وخالد النبوي ممثل رائع وتقيل وواعي وعاوز يقدم حاجة حلوة للناس، ولعب شخصية بليغ بشكل رائع، والشخصية فيها أبعاد كثيرة سيحبها الناس، لكنها ليست مثالية لأنها تعاني من أخطاء وتحاول إصلاح أخطائها».