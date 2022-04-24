أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 24-4-2022

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، إذ أنها من الأطعمة الرئيسية على مائدة الإفطار والسحور، خاصة الغنية بالماء التي ترطب الجسم خلال فترة النهار.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الاخبارية التي ينشرها على مدار اليوم، وتجيب عن التساؤلات القراء، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 24 أبريل من عام 2022، في السوق المحلي وسوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفق جولة ميدانية قامت بها البوابة في الأسواق المحلية في منطقة الدقي بسليمان جوهر، جاء أسعار الفاكهة كالآتي:

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر البرتقال، وصل إلى 5 جنيهات.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، ليصل إلى 9 جنيهات.

- متوسط سعر الكنتالوب قيمته 10 جنيهات.

- سجل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز نحو إلى قيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

ذكر الموقع الرسمي لسوق العبور أن أسعار الفاكهة سجلت كالآتي للكيلو جرام الواحد في بداية اليوم الأحد الموافق 24 أبريل.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

-سعر الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 5 إلى 7 جنيهات.