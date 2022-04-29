«معيط»: 33 مليار جنيه لـ2500 منشأة للتعامل مع الأعباء التصديرية المتأخرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ٥٠٠ شركة، لافتاً إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة.

وأوضح الوزير أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وأنه تيسيراً على المصدرين، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلاً من النسبة التى كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك على المشحونات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم فى الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية. فيما قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات أسهمَ فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين».