حظك اليوم برج القوس السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعاطفة والحنان والرومانسية، وهو يحب الخيال والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر ويعشق السفر، والرحلات، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والانطلاق، ويكره التقيد ويعشق الحرية والتنقلات دون حسابات، فهو يميل لتجربة كل شئ جديد وخوض المغامرات وزيارة الأماكن والدول المختلفة.

صفات مواليد برج القوس

ويتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، كما أنه يحب الإنطلاق، ودائمًا ما تجده من أطيب القلوب وأصدقها وأنقاها، كما أنه عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته، ودائما ما يتعرض مواليد هذا البرج إلى خيبات كثيرة وعراقيل في حياتهم بسبب صدقهم وثقتهم في الآخرين، ولكنه لا يرضخ ويستسلم لليأس والإحباط فهو صاحب الشخصية الإرادية والعنيدة في نفس الوقت، ولا يعرف طريق لليأس أبدًا، فهو يسعى ويحاول دائما حتى يتجاوز خيباته ويصل إلى نجاحات متعددة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن كسوف الشمس الجزئي بالمنزل السادس لمواليد برج القوس، يمنحك طاقة اليوم ويضفي إليك القوة والنشاط وتكون قادرًا على العطاء اليوم على مستوى العمل، ما يجعلك تعطي انطباعًا جيدًا وتبرز مواهبك، وكل ماعليك هو الانتباه لحقوقك جيدًا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يرغم الضغوط والتشوش، تستطيع أن توازن اليوم بين الواجبات المختلفة، وتتصرف بحكمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.