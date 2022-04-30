حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كسوف جزئي وأحيانا كلي، يصيب الأبراج الفلكية اليوم السبت، الأمر الذي ينعكس بالسلب أو الإيجاب على حظك اليوم لها، ومن منطلق أن التوقعات والطالع ينشغل به الكثيرون، الذين يحرصون على متابعتها باهتمام وشغف، ويجعلهم يبحثون ويقرأون يوميا عنها وعن صفات كل منها، والشخصيات المختلفة وتوافقها مع الآخرين، ويبحثون عن حظك اليوم بشكل دائم، لمعرفة ما يخبئه لهم الفلك يوميا.

وعليه، تستعرض «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 30-4-2022 على الصعيد المهني

يحدث اليوم السبت لك عزيزي برج الحمل كسوف الشمس الجزئي في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك بالتشتت.. لذا حاول أن تحافظ اليوم على تركيزك وعلى توازن نفقاتك وسلوكك.

حظك اليوم برج الحمل 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فاليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي واعتنِ بأقوالك.

حظك اليوم برج الثور 30-4-2022 على الصعيد المهني

ويواجه مواليذ الثور اليوم كسوف الشمس الجزئي في برجك مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الثور 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي فاليوم يوجد اقتران للشمس مع القمر بـ برج الثور يجعلك اليوم تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-4-2022 على الصعيد المهني

ويحدث اليوم لمواليد الجوزراء تطورات في الأفق تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

كما يحذث كسوف الشمس الجزئي بمنزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، ولا تهمل شكوى جسدك.. من المهم أيضا ألاتتحدث عن أخبارك وحياتك.

حظك اليوم برج السرطان 30-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

حظك اليوم برج السرطان 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. كسوف الشمس الجزئي في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 30-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، ومن المهم أن ترتب أفكارك وتنظم جهودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الجزئي في وضع معاكس مما يصيبك بالتشوش عاطفيا.. حاول أن تقاوم!

حظك اليوم برج العذراء 30-4-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الجزئي في منزل الحظ يدعم قدرتك على تحقيق مكاسب وتميل أيضا للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.

حظك اليوم برج العذراء 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تستمتع بوقتك والفلك يمدك بكل الطاقة الإيجابية ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم برج الميزان 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

زحل وعطارد يدعمان علاقاتك وتستطيع أن تتواصل مع الآخرين بصورة جيدة.

حظك اليوم برج الميزان 30-4-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الجزئي في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج العقرب 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك، ومن الضروري أن تهتم بصحتك.

حظك اليوم برج العقرب 30-4-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الجزئي بمواجهتك ويطالبك بأن تحمي حقوقك، واحمِ نفسك من أي تدخّل خارجي وعليك أن تتحرك بحذر فيهذه الفترة.

حظك اليوم برج القوس 30-4-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الجزئي بمنزلك السادس يمنحك مزيدا من القوة والنشاط وترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا وتبرزمواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع أن توازن اليوم بين الواجبات المختلفة وتتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الجدي 30-4-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم قادرا على العطاء والعمل بحماس وطاقة، وتؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الجزئي في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الجزئي في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لكل كلمة تتفوه بها.

حظك اليوم برج الدلو 30-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الحوت 30-4-2022 على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع الشمس بمنزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة ويمنحك طاقة متجددة وسط العائلة والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 30-4-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الجزئي بمنزلك الثالث يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.