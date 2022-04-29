موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي.. فترة راحة طويلة

حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، موضحاً أن إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي تستمر حتى يوم 5 مايو المقبل، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء بعدم ترحيل إجازة شم النسيم التي كانت يوم 25 أبريل الجاري.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، حددها مجلس الوزراء في بيان سابق له، على أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل وتستمر حتى 5 مايو، ونظراً لقرب نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل العاملين في أجهزة الدولة المختلفة عن إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان (إجازة رسمية).

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان (إجازة رسمية).

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان عيد العمال.

- الاثنين 2 مايو.. أول أيام عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 3 مايو.. ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- الأربعاء 4 مايو.. ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- الخميس 5 مايو إجازة رسمية بقرار الحكومة.

- الجمعة 6 مايو إجازة رسمية.

- السبت 7 مايو إجازة رسمية في البنوك وبعض الجهات والقطاعات.

أيام إضافية لـ إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

وبالتزامن مع تحديد، موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، من المقرر أن يحصل الموظفون في القطاع الحكومي على 6 أيام إجازة لعيد الفطر المبارك، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في أحد بياناته الرسمية، بالإضافة إلى وجود ثلاثة أيام أخرى أضيفت إلى إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تتمثل في:

- اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل من الشهر الجاري.

- الجمعة 6 مايو، وتأتي بعد آخر يوم من الإجازة الرسمية للعيد.

- يوم السبت 7 مايو الذي يعد أيضا إجازة رسمية في بعض الهيئات والقطاعات.