يبحث العديد من العمال عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، وإعلان مجلس الوزراء التفاصيل الكاملة حول إجازة القطاع الحكومي، رغبة منهم في ترتيب جدول الإجازة إما بالسفر إلى مسقط رأسهم أو التنزه في أماكن بعيدة عن طبيعة عملهم ووفق الأيام المتاحة لهم في الإجازة.

تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان له، أن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، يتم تحديده وفق الرؤية الشرعية التي ستجريها دار الإفتاء المصرية حول موعد انتهاء شهر رمضان المُعظم، سواء كان 29 يوماً أم 30، موضحاً أنه قرر أن يكون «أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك»، دون تحديد تواريخ تلك الأيام، كإجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، لم يتم تحديدها بعد، على نقيض قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي حدد إجازة عيد الفطر 2022 والتي تبدأ للقطاع الحكومي، من يوم السبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو، مع دمج إجازة عيد الفطر مع إجازة عيد العمال، بواقع 6 أيام.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وفق توقعات «البحوث الفلكية»

وبالتزامن مع إعلان كل التفاصيل حول موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، أكدت توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وبهذا؛ فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للقطاع الخاص، ستكون يومي 2 و3 مايو المقبلين ليعود موظفو القطاع الخاص للعمل يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022.