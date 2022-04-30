وسط جو من الألفة.. كنيسة بالمنوفية تنظيم حفل إفطار جماعي «صور»

شهدت قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، تنظيم كنيسة القرية، إفطارا للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، والمستشار ثروت عامر رئيس نادي قضاة المنوفية، والمئات من أهالي القرية، وسط جو من البهجة والاحترام والود والإخوة بين جميع المشاركين في حفل الإفطار.

المشاركين بحفل الإفطار الجماعي

وشارك في حفل إفطار رمضان الجماعي الذي نظمته الكنيسة بقرية تلوانة في محافظة المنوفية، مشاركة عدد كبير من الإخوة الأقباط، ومن بينهم القس دميان راعي كنيسة الملاك ميحائيل ببى العرب، والقس إبراهيم فؤاد راعي كنيسة الأنبا صرابامون بالشهداء، والقس هيدرا وديع راعي كنيسة مارجرجس بميت عفيف، والقس إبراهام فرج راعي كنيسة السيدة العذراء بفيشا الصغرى، وعدد كبير من الشخصيات العامة في مركز الباحور وأعداد كبيرة تصل إلى 1000 شخص.

تأكيد المشاركين على الوحدة الوطنية والتلاحم بينهم

وأكد المشاركين في حفل الإفطار التي نظمته كنيسة تلوانة في مركز الباجور، بالمنوفية علي اللحمة الوطنية بين المسلمين والأقباط على مر العصور، موضحين أن الحب والخير وعلاقات الإخوة هي الرابط الأصيل بين الأقباط واخوتهم المسلمين، مشددين علس أنه لا يمكن زعزعة الاستقرار والحب المتأصل في قلوب ونفوس جميع طوائف الشعب، ومواجهة كل مواقف إثارة الفتنة من أعداء مصر.

رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صور الإفطار الجماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من حفل الإفطار الذي نظمته كنسية تلوانة في المنوفية، مشيدين بروح الحب والأخوة بين جميع فئات الشعب المصري.