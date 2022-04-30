النيران تلتهم 12 قيراط قمح بسبب «شرز» كهربائي من أسلاك الضغط العالي في سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، نشوب النيران في نصف فدان منزرعة بالقمح، إثر حدوث شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلى الأرض الزراعية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

إخطار مدير الأمن بالحريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية دائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص تبين نشوب حريق بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح ملك كل من «محمد ا ا م» 36 سنة، مزارع، وميلاد ف ش ج 61 سنة، مزارع، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلي حدوث شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلي الأرض الزراعية.

وأضافا باحتراق مساحة 12 قيراطا، ونفيا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة عامل بجرح غائر

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى طما المركزي، بشمال سوهاج «أحمد ح ا ع» 50 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز مصابا بـ«جرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى»، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص، وسؤاله اتهم نجل عمومته «محمد ح ا م»، 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.