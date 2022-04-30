محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب مدينة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب مدينة سوهاج والتي أقيمت على ملعب المركز، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الجماهير.

فقرة استعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية

وتضمنت الفعاليات فقرة استعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، تلتها نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي بين فريقي المدفعجية والطواحين، والتي انتهت بفوز فريق المدفعجية بركلات الترجيح، واُختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة في كرة القدم، في مسابقة 16 و18 عاما، ومفتوح السن، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

محافظ سوهاج يهنئ الفريق الفائز

وهنأ محافظ سوهاج الفريق الفائز، معربا عن سعادته بالحضور، والمستوى التنظيمي المتميز للدورة، ومشيدا بما شاهده من طفرة على مستوى الإنشاءات والملاعب بمركز شباب مدينة سوهاج.

ومن جانبه، وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر إلى محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.

مديرية الشباب والرياضة تنظم أمسية رمضانية

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أمسية رمضانية، بمشاركة الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية علي مستوى مراكز المحافظة، وذلك بنادي سوهاج الرياضي، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.