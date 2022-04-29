مسلسل ملف سري الحلقة 28 لـ هاني سلامة.. ليل يكشف دوره في قتل شريف

تضمن مسلسل ملف سري الحلقة 28، نجاح المستشار يحيى عز الدين شخصية هاني سلامة، في تحرير مريم المالكي شخصية عائشة بن أحمد من خاطفها ليل المصري، شخصية محمد محمود عبد العزيز، بعد أن فاجئ ناجي الخلعي شخصية أحمد الرافعي، ليل المصري، بخطفه فتحي شخصية علاء مرسي، وهي الشخصية التى ربت ليل المصري.

مسلسل ملف سري الحلقة 28.. قتل ناجي الخلعي

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 28، بقيام يوسف المالكي شخصية ماجد المصري، فى تحرير فتحي وليل المصري، بعد أن فاجئ الجميع، وأطلق النار وقتل ناجي الخلعي، وقام بتهريبه.

وكشف ليل المصري ليوسف المالكي والده، أنه كان له يد في قتل شريف المالكي شخصية محمود حجازي.

مسلسل ملف سري الحلقة 28.. شاكر له يد فى ظهور سمية

وكشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 28، عن تعاون سري بين شاكر عز الدين شخصية نضال الشافعي، وسمية شقيقة زوج شقيقة شاكر ويحيى، إذ كشفت الأحداث أن شاكر هو الذى طلب منها أن تأخذ الطفلة مليكة، وتهدد الأسرة وتطلب أموال، وفي نهاية المقابلة، هدد شاكر سمية أنها في حال عودتها مرة أخرى وظهورها، سيقتلها.