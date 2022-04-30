إصابة 11 في مشاجرات مختلفة بمحافظة سوهاج.. خلافات الميراث والحيرة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات القليلة الماضية عدة مشاجرات بين أبناء الدم الواحد ومن جمعتهم الجيرة لأكثر من 20 عاما، أسفرت جميعها عن 11 شخصا بكسور وطعنات متفرقة وكدمات.

مشاجرة لخلاف حول الميراث بسوهاج

ورد بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة مركز المنشأة، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من، الطرف الأول كل من «عبد العال ا ف ع»، 35 سنة عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «إبراهيم ا ف ع»، 47 سنة، عامل ومصاب ببكدمات متفرقة بالجسم، والطرف الثاني كل من «أحمد ع ا ع»، 43 سنة عامل مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «أشرف ا ا ع»، 49 عامل ومصاب بكدمة بالقدم اليمنى.

الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على ملكية منزل بالميراث.

مشاجرة لخلافات الجيرة بين 4 أشخاص أصاب كلا منهما الاخر بجهينة

بينما شهد مركز جهينة مشاجرة ومصابين، وبانتقال قوة من ضباط المركز إلى موقع المشاجرة، وبالفحص تبين أنها بين الطرف أول كل من «حمام ع م م» سن 44 صاحب محل أعلاف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و«مصطفي م ع م»، سن 23 طالب، مصاب بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى و«محمد ع ع م»، سن 27 حاصل على دبلوم، والطرف الثاني كل من «عبد الناصر ع ه ح» سن 48 فكهاني، و«محمد ع ه ح» سن 44 سائق، و«صلاح ع ه ح» سن 40 عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة بسبب لعب العيال بين أبناء عمومة

كما تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول المدعو «أحمد ح ا ع»، 50 سنة، عامل ويقيم بناحية دائرة المركز مصاب بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم نجل عمومته المدعو «محمد ح ا م»، 35 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.