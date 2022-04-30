ياسمين رئيس تطلب المشاركة في مهرجان المزاريطة.. ومربوحة ترد: والله لو لبستي إيه

بحث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية عن تعليق الفنانة ياسمين رئيس في رغبتها بالمشاركة في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي 6، والذي انطلقت دورته الأولى في أحداث الحلقة 28.

ياسمين رئيس تطلب المشاركة في مهرجان المزاريطة

وطلبت الفنانة ياسمين رئيس المشاركة في مهرجان المزاريطة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6، حيث نشرت صورة لها بفستان سهرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت مازحة: «لم تصل دعوتي الرسمية لحضور مهرجان المزاريطة حتى الآن وهذه إطلالتي للسجادة الحمراء».

وردت عليها الفنانة رحمة أحمد التي تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير قائلة: «والله لو لبستي إيه»، وتعاود ياسمين مرة أخرى للرد علي رحمة أحمد قائلة: «متخلنيش أنزلك بالتايجر الحقيقي».

ملخص الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6

وشهدت الحلقة 28 من أحداث مسلسل الكبير أوي 6 انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي بحضور عدد من نجوم الفن، وهم الفنانة هنادي مهنًا والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان محمد سلام والفنان محمد ممدوح والفنانة شيرين رضا والتي لازمها الكبير منذ دخولها المهرجان.

وتخلل الحلقة عدد من المواقف الكوميدية، حيث ظهرت مربوحة زوجة الكبير كمقدمة برامج على غرار الإعلامية بوسي شلبي، واستضافت الفنانة هنادي مهنا، وحرضتها ضد زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

كما استضاف «هجرس» الفنانة شيرين رضا، واقتحم الكبير اللقاء بسبب حبه الشديد لها، وأيضا استضاف الفنان محمد ممدوح وتخلل اللقاء العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل الكبير أوي 6

وود حققت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6 نسب مشاهدة مرتفعة، خاصةً مشهد انطلاق مهرجان المزاريطة، والذي تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا والوسط الفني والذي ضم 4 من ضيوف الشرف.