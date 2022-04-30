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مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 29 والقنوات الناقلة له

كتب:

حنين وليد
09:19 ص | السبت 30 أبريل 2022
مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن

ينتظر محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 29 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بها الحلقة السابقة، إذ استعادت ريهام حجاج «يارا» أموالها التى استولى عليها ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، وحولها إلى سبائك من ذهب ليتمكن من الهرب بها خارج البلاد.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 29

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 29 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 29 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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بقلم حنين وليد