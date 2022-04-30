توجيه عاجل من «التعليم» بإعداد قوائم بالمدارس الخاصة المجهزة إلكترونيا

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على ضرورة اتخاذ اللازم تجاه إزالة كل المعوقات وحل المشكلات التي تتضمن أداء الطلاب للامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة.

سرعة الانتهاء من تسكين الطلاب على المدارس المجهزة

وشدت الوزارة على سرعة الانتهاء من تسكين الطلاب على المدارس المجهزة بالفترتين الصباحية والمسائية مع إعداد قائمة بالمدارس الخاصة المؤهلة لعقد الامتحانات بداخلها دون تعديل تسكين طلابها على المدرسة الحكومية المجهزة كحل بديل لو اقتضى الأمر، مؤكدة على جميع المديريات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرار التيار الكهرباء بالمدرسة وغرفة العملومات والإصلاح الفوري حال انقطاع التيار بالتنسيق مع كل الجهات والدعم الفني إذا تطلب الأمر وذلك على مدار الساعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة التوجيه لمدير مركز التطوير التكنولوجي ورؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية ومنسقي الشبكات ومنسقي التابلت برفع حالة الاستعداد القصوى والمتابعة والتواصل مع غرفة عمليات الدعم الفني على مدار الساعة والمتابعة المستمرة مع مديري مدارس الثانوية العامة المجهزة بالشبكات الداخلية برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.

تنفيذ أي مكالمات من غرفة عمليات الدعم الفني بالوزارة

ونوهت إلى ضرورة تنفيذ أي مكالمات من غرفة عمليات الدعم الفني بالوزارة والشركة المسؤولة عن التشغيل ضمانا لحدوث أي أعطال أو إغلاق لغرف المعلومات وإتاحةإصلاح أي عطل حال حدوثه والسماح بإتاحة الدخول للمدرسة وغرفة المعلومات واتخاذ اللازم، لافته إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد في المدارس المجهزة إلكترونياً فقط، وسيتم تسليم الطلاب ورقة مفاهيم أثناء الامتحان، مؤكداً على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية.