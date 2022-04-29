أخبار التعليم.. امتحانات بديلة لهؤلاء الطلاب وتحذيرات لمهكري التابلت

يهتم العديد من أولياء الأمور والطلاب بأخبار التعليم، خاصة خلال هذه الفترة، نظرا لقرب عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي تعقد خلال شهر مايو المقبل في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس.

أخبار التعليم حول امتحانات أولى وثانية ثانوي

في بداية أخبار التعليم، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات بديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية لظروف خارجة عن إرادتهم، موضحا أن هذه الامتحانات ستعقد ورقياً بالكامل بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أخبار التعليم.. تحذيرات لمهكري التابلت

في بداية أخبار التعليم، التي جرى الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إحدى جروبات أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تهكير التابلت، مؤكداً أن الامتحانات البديلة التي تعقدها الوزارة هي لظروف خارجة عن الإرادة كقطع الكهرباء أو حدوث مشكلة تقنية أو ظروف مرضية وليس للطالب مهكر التابلت.

أخبار التعليم.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضمن أخبار التعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 18 مايو المقبل، في مواد اللغة العربية والكيمياء واللغة الإنجليزية والأحياء والفيزياء والرياضيات والجيولوجيا واللغة الأجنبية الثانية والميكانيكا والتكنولوجي والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

أخبار التعليم.. وظائف شاغرة بمدارس دولية

اشتملت أخبار التعليم، على وظائف شاغرة، أعلنت عنها المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، في تخصصات الفيزياء والبايولوجي والعلوم والكيمياء والرياضيات والإنجليزي والفرنساوي والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية والتربية الرياضية.