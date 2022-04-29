تعليمات هامة لطلاب أولى وثانية ثانوي قبل الامتحانات: حالة واحدة للرسوب

تعليمات هامة لطلاب أولى وتانية ثانوي قبل الامتحانات، كشف عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزامن مع قرب موعد الامتحانات والتي تعقد اعتباراً من يوم 11 مايو المقبل ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة، وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين والأسئلة المقالية التي يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية.

موقف الطالب الذي يتم اكتشافه مهكراً لجهاز التابلت

وحدد «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتس آب»، ضمن التعليمات الهامة لطلاب أولى وتانية ثانوي قبل الامتحانات، موقف الطالب الذي يتم اكتشافه مهكراً لجهاز التابلت أثناء أداء الامتحان، قائلاً: «يتم تحرير محضر بواسطة التطوير التكنولوجي والشئون القانوني ويعتبر الطالب رساباً في المادة بعد إقرار المحضر»، مشدداَ على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأن جميع القرارات التي أعلنتها الوزارة بخصوص امتحانات طلاب أولى وتانية ثانوي، قرارات نهائية ولا رجوع فيها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تعليمات هامة لطلاب أولى وتانية ثانوي بشأن المنصات التعليمية

الاستفادة من المنصات التعليمية، ومراعاة الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة، كلها تعليمات هامة لطلاب أولى وتانية ثانوي قبل الامتحانات، حددها وزير التربية والتعليم، موضحاً أن الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ، مشدداً على الطلاب بضرورة الإجابة على كافة الأسئلة الموجودة في المقرر الدراسي للتدريب على فلسفة الامتحان الجديد.

ثلاثة حالات أساسية تتيح للطالب أداء الامتحان ورقياً حددها الدكتور طارق شوقي، بالتزامن مع إعلانه تعليمات هامة لطلاب أولى وتانية ثانوي قبل الامتحانات، مؤكداً أن الامتحان البديل يعقد للطالب نتيجة لظروف خارج إرادته كانقطاع الكهرباء أو حدوث مشكلة تقنية في التابلت أو عذر يقبله مدير المدرسة.