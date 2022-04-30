الغرف التجارية: طرح السلع بأسعار مخفضة بمنافذ «العيد فرحتنا»

مد عدد كبير من الغرف التجارية في محافظات مصر كافة معارضه، التي بدأت في شهر رمضان لتستمر في عيد الفطر المبارك في مناطقها وأحيائها، كذلك عرض احتياجات المواطنين خلال العيد في المنافذ الثابتة والمتحركة، ولتضم ألعاب الأطفال والملابس وغيرها من مستلزمات العيد.

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

الجدير بالذكر، أن معروضات شهررمضان كانت متوفرة بمختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، وكافة أنواع السلع من لحوم ودواجن وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر للتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق، بحسب المهندس حاتم رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية.

قال «حاتم» لـ«الوطن»، إن هناك وفرة في السلع الأساسية بناء على البيانات التي سجلتها الغرفة لدى التجار، وأكد على أن معارض أهلا رمضان ستمتد حتى عيد الفطر ويبحث عدد كبير من الغرفة مدها ايضا حتى عيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا أن معرض أهلا رمضان انعش قطاع التجارة بنسبة 60%.

مشيرا إلى أن هناك ‏تنسيق وتعاون بين الغرفة وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية.

مبادرة العيد فرحتنا

ومن فى سياق آخر، قال المحاسب صلاح فتحي رئيس غرفة الأقصر إن الغرفة ستشارك في مبادرة العيد فرحتنا، وهي التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين.

وأكد أن المحلات التجارية ستستمر في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية لتحقيق استقرار الأسعار، الذي بدأ منذ شهر رمضان، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم العروض المخفضة.

وتابع «فتحي»، جرى الاتفاق مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر لتوفير كميات كافية بأسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الأسر المصرية من استقبال عيد الفطر ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس غرفة الأقصر أن المخزون الاستراتيجي متوفر وآمن ولا يوجد أي إخطار بنقص أي سلعة في الأسواق، لافتا أن المعارض ركزت على المنتج المحلي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المصري.