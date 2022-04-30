حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، مؤكّدة أنَّه تمّ الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات سواء من حيث وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أو من حيث طباعتها، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد والتحضير الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وقال مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنَّ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني تم تحديده وفق المواعيد التي أعنت عنها المديرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مؤكّداً أنَّ الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي أسئلة خارج المقرر الدراسي، موضحاً أنَّه تمّ تدريب الطلاب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنَّ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني يبدأ يوم 7 مايو المقبل، موضحاً أنَّ الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس في لجان مطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

من جهته، أكّد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني هو «يومي ويوم» حتى يتثنى للطلاب مراجعة المقرر الدراسي، مؤكداً أن المديرية وجهت جميع المدارس بضرورة توفير مراجعات مكثفة للطلاب على نمط أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني ستعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية من المقرر الدراسي، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أنه سيتمّ تطبيق إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في جميع اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني الجيزة

- يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني القاهرة

- يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة العلوم واللغة الإنجليزية.