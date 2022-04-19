«التعليم» تعلن بدء مراجعة مناهج الترم الثاني استعدادا لامتحانات 2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي من المقرر أن تبدأ 7 مايو المقبل ورقيًا بالنسبة لصفوف النقل في لجان تراعي كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مراجعات عامة على المقرر الدراسي

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية وجهت جميع المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مراجعات عامة على المقرر الدراسي، الذي تم شرحه خلال الفصل الدراسي الثاني، في جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن المراجعة تأتي في إطار الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني، موضحًا أنها تشمل حل نماذج الكتب لتدريب الطلاب على نمط أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بحضور هذه المراجعات والاستفادة منها، لافتًا إلى أن رصد الغياب مستمر حتى الآن في المدارس.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني من «بنك الأسئلة»

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية عملت على عقد تدريبات ومراجعات مكثفة للطلاب في جميع المواد الدراسية، موضحًا أن هذه التدريبات تساعد الطلاب في فهم نمط الأسئلة الجديدة الموضوعية والمقالية، مؤكدًا على الطلاب بضرورة حضور المراجعات بصفة مستمرة.

وأضاف «عبد التواب» لـ«الوطن»، أن جميع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون من «بنك الأسئلة» المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتًا إلى أن الأسئلة لا تشمل أي نقاط خارج المقرر الدراسي أو نقاط محل خلافات سياسية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.