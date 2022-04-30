تطورات الحالة الصحية للكاتب ضياء الدين خليفة.. ورم في المخ وتسمم الدم

كشفت ندى خميس زوجة الكاتب الشاب ضياء الدين خليفة حالته الصحية، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بورم في المخ.

فشل في وظائف الكلى وتسمم في الدم

قالت ندى في تصريح لـ «الوطن»: الحالة الصحية لضياء تسوء، حصل فشل في وظائف الكلى وتسمم في الدم والتهاب في الكبد، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة «مفيش في أيدنا حاجة غير الدعاء».

ويصارع الكاتب السكندري الشاب ضياء الدين خليفة المرض اللعين ويرقد في الرعاية المركزة، بأحد مستشفيات القاهرة، وناشد عدد من الكتاب وأصدقاء الكاتب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للتدخل لاستكمال علاجه وإنقاذه.

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ضياء الدين خليفة: أنا تعبان جدا

و دوّن ضياء الدين خليفة عبر «فيسبوك»، «أنا تعبان جدًا والمرض مؤلم جدًا نفسيًا وجسديًا والعلاج مكلف وبيهد وبيخدر الجسم وبيفقدني التركيز وقدرتي على كل شيء لكل من يعرف مريض بهذا المرض اللعين، سرطان المخ من الدرجة الرابعة، تأكدوا أنه يعاني من كل اتجاه وأسأل الله بحق هذه الأيام المفترجة أن يعينني على تجاوز محنتي على خير من أجل ابني وأنا في أمس الحاجة لدعواتكم في هذه الأيام».

يشار إلى أن الكاتب ضياء الدين خليفة حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية، أصدر 4 كتب، وكانت أول رواياته بعنوان «حورس»، وصدرت عن دار المعارف، وفازت بجائزة نجيب محفوظ كأفضل رواية في مسابقة إبداع 5 عن وزارة الشباب والرياضة، في 2018.

كما تم تكريمه من البحرين لحصوله على المركز الثاني عن روايته الثانية «أمير بلاد السند»، في مسابقة إبداع والتي تنظمها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فيما حصلت روايته الثالثة «هومو» بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر كأفضل رواية في 2019، كما صدر له «شفرة الدولفين»، وأصدر في 2020 روايته الرابعة «مقابر الأحياء» عن دار إبداع.