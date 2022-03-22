روسيا: سنستخدم السلاح النووي حال تهديد وجودنا

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال تهديد وجودها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

روسيا: الغرب لن ينجح في تركيع موسكو

وجددت الرئاسة الروسية التأكيد بأن موسكو لا تريد احتلال أوكرانيا.

فيما أكدت الخارجية الروسية أن الغرب لن ينجح في تركيع موسكو، وواشنطن تتحمل عواقب ما يحدث.

وحذرت الخارجية الروسية الناتو من أي خطوات من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقف الحرب العبثية في أوكرانيا

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه حان الوقت لوقف الحرب العبثية في أوكرانيا، قائلا: «لا أحد يخرج منتصرًا في الحرب الأوكرانية».

وأشار إلى أن هناك بعض التقدم في المسار الدبلوماسي لوقف الحرب في أوكرانيا والعودة للمفاوضات.