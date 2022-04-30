خبير يوضح أسباب تغير المناخ والعوامل المؤثرة عليه.. بينها الوقود

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المناخ يختلف تأثيره من منطقة لأخرى، بمعنى أن هناك عوامل تؤثرعليه بشكل واضح، مثل الإشعاع الشمسي.

مصر تقع عند المنطقة المدارية للإشعاع الشمسي

وأضاف «قطب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة« extra news»، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، اليوم السبت، أن الإشعاع الشمسي في الخطوط العليا يختلف عن الإشعاع الشمسي في المنطقة المدارية أو تحت المدارية، والتي تقع فيها معظم دول المنطقة العربية.

ولفت أن المناخ له عناصر مثل الحرارة والضغط والرياح والظواهر الجوية المختلفة، والتغير في المناخ يعني تغير في العناصر مجتمعة، وبالتالي تأثيرها مختلف، ونجد هناك تطرف في الظواهر الجوية وعناصر المناخ بصفة عامة، ويرجع إلى أسباب الغازات الدفيئة.

تغير المناخ يحدث بسبب استخدام الوقود الأحفوري

وأشار إلى أنه عندما تحدث تغير في الغازات الدفيئة نتيجة لاستخدام وقود أحفوري هذا يؤدي لتغير المناخ، مؤكدًا أن مصر ليست من الدول المؤثرة في الانبعاثات الكربونية على الإطلاق.

وأفاد بأن حركة الرياح في نصف الكرة الشمالي تكون من الغرب إلى الشرق، وتختلف التضاريس من منطقة لأخرى، وبالتالي لا يوجد هواء ثابت، ولكن يتحرك بسبب الرياح وفرق درجات الحرارة من منطقة لأخرى وفرق الضغوط.

وأوضح أنه بالرغم من البرودة الشديدة في أوروبا إلا أن لديهم القدرة المالية والتكنولوجية التي تمكنهم من إجراء تدفئة للمنزل بالكامل، ويكلفهم مبالغ كبيرة، بينما ارتفاع الحرارة في مصر يكون في مقابله وجود تكييفات، هذه التكييفات تحتاج لتكلفة اقتصادية كبيرة، وبالتالي لابد من وجود نواحي مالية كبيرة وتكنولوجيا حديثة.