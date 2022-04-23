نصائح عاجلة للمزارعين من «تغير المناخ» لتخفيف تأثير الحرارة على النباتات

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هذه الأيام يسودها طقس ربيعي مستقر، يكون معتدلًا نهارًا على الوجه البحري، مائلًا للحرارة نسبيًا على القاهرة ويمتد إلى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا على معظم الأنحاء، مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد.

أضاف فيهم، في تصريحات له اليوم، أنّ الأجواء مشمسة ومستقرة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب على بعض المناطق الشمالية، أما حركة الرياح فهي معتدلة شمالًا، ومعتدلة إلى نشطة في وسط وجنوب البلاد، وتشهد البلاد بداية تشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية وسيناء.

وأكد ضرورة الحرص وتوخي الحذر؛ لزيادة تأثير بعض التذبذبات المتوقعة في الحرارة على نمو فسيولوجيا النباتات؛ لأن الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص، لمعظم الحاصلات المزروعة سواء كانت خضر أو نباتات طبية أو محاصيل حقلية أو اشجار فاكهة صيفية، مع ضبط الري بالمعدلات الطبيعية لمعظم الزراعات بالتنقيط على أن يكون الري في الصباح الباكر.

ونوّه بأهمية تحفيز النبات لتجديد النمو تعويضًا عن فترة التوقف بتكثيف إضافة محفزات النمو؛ للاستعاضة واستعادة النمو بإضافة 400 جم طحالب يضاف إليها 500 جرام أحماض أمينية وسيتوكينين منخفض التركيز، إضافة إلى كيلو سماد متوازن 19 - 19 - 19 للفدان، وهذا مع وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي والمحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو لكل المحاصيل من دون إستثناء عدا المحاصيل في نهاية العمر مثل البطاطس والبنجر والبصل البدري والثوم والكمون والشمر واليانسون.

وأشار إلى أنّ ذلك يتم بإجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة من المانجو والزيتون والبرتقال والعنب بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد، وكذلك المبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي، ويمكن إجراء الرش في المبيدات الجهازية هذه الأيام واستمرار شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية والذرة والسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس والقطن وإجراء الرية الأخيرة للقمح لكل الجمهورية على يوم الاثنين.

ونصح بإضافة من 10 إلى 15 كم سلفات بوتاسيوم «0 – 0 – 50» مع مياه الري في برميل.