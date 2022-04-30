«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 3 درجات عن الأمس.. والعظمى بالقاهرة 33

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد إنخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث تنخفض الحرارة 3 درجات عن الأمس، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى بالأمس على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، واليوم من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، وهناك زيادة لفترات سطوع الشمس خلال فترات النهار، وبالفعل يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وسيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد مثل شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 18 درجة مئوية ليلًا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترات الليل بشكل كبير، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 18 درجة مئوية، حيث تكون الأجواء ليلًا لطيفة على أغلب المناطق بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة لوجود نشاط للرياح في الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تكون سرعات الرياح بين 30 كم/ساعة و50 كم/ساعة على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد إحساسنا بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيكون مثيرًا للرمال والأتربة في جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، مشددة على أن الأجواء ستكون ربيعية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية.