قبل العيد.. اعرف أماكن ماكينات الـ ATM لصرف الفكة في جميع المحافظات

يتهافت الكثير من المواطنين على ماكينات الصراف الآلي قبل ساعات قليلة من عيد الفطر المبارك، ظنًا منهم عدم عملها وعدم توافر أموال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما يبحث دائمًا العديد منهم عن أماكن ماكينات صرف الأموال الفكة، حتى يستطيع الراغبين في صرفها الحصول عليها بسهولة.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير أماكن تواجد ماكينات الصراف الألي في المحافظات المختلفة، وفق ما أعلنه البنك الأهلي المصري سابقا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

ماكينات ATM الفكة في القاهرة والجيزة

- الفرع الرئيسي 54: 24 شارع شريف بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

- فرع شارع 9 المقطم: 106 شارع 9 في المقطم في القاهرة.

- فرع زهراء عين شمس: 101 شارع زهراء عين شمس المتفرع من شارع عين شمس الرئيسي في القاهرة.

- فرع الحي الثاني الشروق 4: مجاورة ج بالحي الثاني في مدينة الشروق بالقاهرة.

- فرع المركز الأولمبي المعادي 2: ميدان فونتانا وسور المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة.

- فرع جولف سيتي 3 العبور: مدخل مدينة العبور أمام كارفور في القاهرة.

- فرع العمرانية 4: 40 شارع خاتم المرسلين، مشروع عمارات بنك مصر بالعمرانية في الجيزة.

- فرع مبنى البرج الشمالي 2: 187 بكورنيش النيل في بولاق بالقاهرة.

- فرع الموسكي 4: 4 شارع جوهر القائد في الموسكي بالقاهرة.

- فرع الحمزاوي 3: 60 شارع جوهر القائد في الأزهر بالقاهرة.

- فرع العباسية 4: ووفر البنك الأهلي تلك الماكينة في 5 ميدان الاسبتالية الفرنساوي بالعباسية في القاهرة.

- فرع أبو الفدا بالزمالك: 27 شارع المنصور محمد في الزمالك بالقاهرة.

- فرع رابعة الإلكتروني 3: وطريق النصر بجوار طيبة مول في مدينة نصر بالقاهرة.

- فرع تريومف الإلكتروني 5: ميدان تريومف في مصر الجديدة بالقاهرة.

- فرع العروبة 7: شارع الأهرام بروكسي في القاهرة.

- فرع القاهرة الجديدة الإلكتروني 2: شارع 90 التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في القاهرة.

- فرع مبنى التسعين في التجمع الخامس: شارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة.

- فرع حلوان 3: 27 أ شارع خسرو في حلوان بالقاهرة.

- فرع سوريا 2: 20 شارع سوريا في المهندسين بالجيزة.

- فرع الهرم 7: الهرم تقاطع شارع محمد الرقيب بالجيزة.

- فرع النيل 2: 3 شارع شمر من شارع مراد في الجيزة.

- فرع النيل 2: 3 شارع شمر من شارع مراد بالجيزة.

- فرع 6 أكتوبر 1:6 أكتوبر، فتتواجد في برج رقم 3، أبراج برعي بلازا/ خلف مسجد الحصري في أكتوبر.

ماكينات ATM الفكة في الإسكندرية

- فرع الإقبال 6: 26 شارع الإقبال محطة السرايا الرمل في الإسكندرية.

- فرع المنتزه الإلكتروني 5: 1 أبراج شيراتون المنتزه في الإسكندرية.

- فرع باكوس 3: 84 شارع مصطفى كامل في باكوس بالإسكندرية.

- فرع زيزينيا 4: 603 طريق الحرية في الإسكندرية.

- فرع برج العرب 4: مجمع البنوك أمام جهاز مدينة العرب في الإسكندرية.

- فرع الشلالات 6: 116 طريق الحرية في ميدان الشلالات في الإسكندرية.

- فرع رشدي 2 إسكندرية: 17 أ شارع سوريا رشدي في الإسكندرية.

- فرع وسط إسكندرية: 342 شارع أمير البحر في محرم بك بالإسكندرية.

فروع باقي المحافظات

- فرع ميت غمر: 7 ميدان المحطة في ميت غمر بالدقهلية.

- فرع محافظة بني سويف 2: ميدان المديرية أمام المحافظة في بني سويف.

- فرع بني سويف: 1 شارع صلاح سالم في بني سويف.

- فرع سوهاج 13: أمام مكتب البريد 26 شارع كورنيش النيل في سوهاج.

- فرع أسوان: 3 شارع أبطال التحرير بكورنيش النيل في أسوان.

- فرع مرسى مطروح: 7 شارع الجلاء في مطروح.

- فرع كفر الدوار 5: 13 شارع الكرنك ناصية شارع بورسعيد في كفر الدوار بالبحيرة.

- فرع دمياط 4: 37 شارع سعد زغلول في دمياط.