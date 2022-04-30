موسكو: من الممكن استئناف الحوار مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنّ الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يمكن استئنافه بمجرد اكتمال العملية الخاصة في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن هناك خطرًا «حقيقيًا» من أن غزو بلاده لأوكرانيا سوف يتحول إلى حرب عالمية ثالثة، وذكر للصحفيين في التلفزيون الرسمي، إن حلف شمال الأطلسي يخوض «في جوهره» حربا بالوكالة مع روسيا من خلال إمداد كييف بالأسلحة.

عواقب وخيمة غير متوقعة

وتابع أنّ إمداد الغرب بالأسلحة للجيش الأوكراني عزز جهوده العسكرية بشكل كبير خلال الحرب وأثار الغضب في موسكو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون روس للبيت الأبيض، إنه ستكون هناك عواقب غير متوقعة إذا استمرت الولايات المتحدة في إرسال أسلحة إلى كييف.