لافروف: العالم قد يغرق في فوضى سيبرانية.. والغرب يحاول إيقاف تقدمنا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الشركات والمؤسسات الروسية تتعرض إلى تمييز ومشكلات في التقنيات الرقمية والإنترنت، داعيا إلى حماية تلك الموارد والصفحات الروسية الهامة؛ بما في ذلك وزارة الخارجية.

وأضاف لافروف في كلمته بمؤتمر العلاقات الرقمية: «نبذل كل ما في وسعنا لكي نجعل المعلومات والتقييمات الحساسة لجعلها آمنة، ونتخذ خطوات لتعزيز السيادة الرقمية للدولة والحكومة».

وتابع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: «الغرب يحاول كبح جماح تقدمنا في كل الاتجاهات، ويجب تعزيز الأمن والسلامة في الإنترنت، لأن العالم قد يغرق في فوضى سيبرانية، وسنتخذ إجراءات عملية لتمكين الجمهور من الوصول إلى مواقعنا ومنصاتنا الرقمية»، مشددًا على أنّ الدبلوماسية الرقمية تواجه تحديا كبيرا في إيصال المعلومات الدقيقة والحقائق للرأي العام.