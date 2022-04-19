عاجل.. لافروف: الخسائر في دونباس أكثر بـ5 أضعاف من الأضرار بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنّ الخسائر في دونيتسك ولوغانسك أكثر بـ5 أضعاف من الأضرار في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

هجوم بري واسع النطاق على شرق أوكرانيا

يشار إلى أنّ القوات الروسية هاجمت على طول جبهة واسعة في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، كجزء من هجوم بري واسع النطاق للسيطرة على المنطقة الصناعية الشرقية للبلاد فيما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بـ«مرحلة جديدة من الحرب».

ومن جهتها قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم، إنّ القوات الروسية تركز جهودها على السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، وكانت موسكو قد بدأت الهجمات المتصاعدة يوم الاثنين على طول جبهة تزيد على 300 ميل (480 كيلومترًا)، تركز على منطقتي دونباس في دونيتسك ولوغانسيك، حيث حاولت القوات الروسية التقدم في عدة أقسام، بما في ذلك من مدينة خاركيف المجاورة.

وقال أحد مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا يسير «بحذر شديد»، وسيفشل لأن القوات الروسية تفتقر إلى القوة لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

محادثات لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية

وذكر البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء يوم الثلاثاء؛ لمناقشة الأزمة، بما في ذلك كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسيا، وفي سياق متصل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حواره مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين توقف بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا، وفق تقارير صحفية وبيانات صادرة عن هيئة الصليب الأحمر.

وتحاول روسيا السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد، المحاصرة منذ أسابيع والتي ستكون بمثابة جائزة استراتيجية كبيرة، حيث تربط الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق بمنطقة القرم التي ضمتها موسكو إليها 2014 وتحرير القوات المحاصرة، وأظهرت لقطات فيديو تفحم عدد كبير من المباني السكنية.