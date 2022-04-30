«القاهرة التاريخية تتألق في ليالي رمضان».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «القاهرة التاريخية تتألق في ليالي رمضان»، حيث يعود إنشاء هذا المسجد إلى العصر المملوكي في القرن الثالث عشر، تتألق ليالي رمضان وأيامه في مصر بأجواء خاصة في مناطق القاهرة التاريخية والتي تجعل ليالي هذا الشهر أكثر دفئا وبهجة مع الاحتفاء بالطقوس الرمضانية.

حي الحسين.. من أهم الأحياء التاريخية في القاهرة

ويعد مسجد مدرسة السلطان حسن من أجمل المعاني التاريخية والمميزة في أجواء ساحرة من شهر رمضان، ويتمتع المسجد بعمارة إسلامية متفردة ويتميز بموقعه وسط مجموعة من أشهر المعالم الإسلامية، فيما يعتبر حي الحسين واحدا من أهم الأحياء التاريخية في القاهرة والمميز بأجواء رائعة خلال شهر رمضان، ويعتبر مسجد الحسين الأثري من أشهر معالم حي الحسين الأثري، الذي تحيط به أجمل المقاهي التاريخي المثالية لقضاء ليالي رمضان وسط أجواء روحانية ساحرة في الشهر الكريم.

خان الخليلي من أهم الأسواق التاريخية والوجهات السياحية في الشهر الكريم

ويعتبر خان الخليلي من أهم الأسواق التاريخية والوجهات السياحية في الشهر الكريم، فهو مزار عتيق يعود للعصر الفاطمي ويتميز بالعديد من المباني الأثرية والمحلات التي تبيع المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية، فيما يعد مسجد عمرو بن العاص من أهم المساجد التاريخية التي تشهد إقامة صلاة التراويح والاحتفال بليلة القدر وسط الاحتفال بأجواء روحانية بالشهر الكريم.