مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تواصل وزارة التنمية المحلية، مع المحافظات، تطبيق مواعيد عمل وغلق المحال والمطاعم والمقاهي، إذ تُغلق في الثانية صباحا حتى نهاية إجازة عيد الفطر 2022، وبعدها يتم تطبيق المواعيد الجديدة.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن المحال والمقاهي والمطاعم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2022 ستعود للمواعيد الصيفية، والمقرر تطبيقها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العمل بالمواعيد التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

المواعيد الصيفية للمحال

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن المواعيد الصيفية للمحال تبدأ في شهر مايو، ويتم تطبيق أي قرارات تصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن مواعيد عمل وغلق المحال لضبط العمل، والحد من الإزعاج، وعدم الضغط على المرافق والخدمات، وترشيد استهلاك الطاقة، والسماح لشركات النظافة بالعمل دون أي معوقات لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

مواعيد عمل المحال

وتشمل المواعيد الصيفية فتح المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءًا، مع مد مواعيد عمل المحال ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، بحيث يتم الغلق فى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويُستثنى من مواعيد غلق المحال محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، وبينها محلات بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات.

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية لعمل المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فتبدأ يوميا من الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحا، مع استثناء الدليفرى للمطاعم والكافيهات من مواعيد الغلق.

مواعيد عمل الورش

أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتبدأ عملها يوميًا من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، مع إمكانية تعديل المواعيد في بعض المحافظات الساحلية وفق رؤية كل محافظ.