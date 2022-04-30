مكة تنهي استعدادتها للاحتفال بعيد الفطر.. ألعاب ومسابقات وعروض غنائية

أكملت أمانة العاصمة المقدسة «مكة» استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، حيث جهزت جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، إضاقة إلى المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة لهذه المناسبة السعيدة.

استعدادات عيد الفطر في مكة: تجهيز مواقع للاحتفالات

وجهزت الأمانة مواقع احتفالات الأهالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي ستقام في مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وفي حديقة بحرة.

وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الأمانة بدأت بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بتجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة، حيث ستشمل الاحتفالات على العديد من الفقرات التي تتضمن ألعابًا ومسابقات وألوانًا فلكلورية وعروضًا غنائية للأطفال - وفقرة الرسم على الوجه وعروض الدمى وعروض العمالقة وسحوبات وركن التصوير الفوتوغرافي, وتقديم هدايا وجوائز، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستقام في ثلاثة مواقع بمكة المكرمه، وهي مواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان ومواقف حجز السيارات بالشرائع طريق الطائف السيل وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية ، وستستمر على مدى 3 أيام من اليوم الثاني حتى 4 شهر شوال.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني أن الأمانة شرعت منذ وقت مبكر، بوضع برامج نظافة مكثفة لتلك المواقع وصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمتنزهات وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسة ابتهاجاً بمناسبة عيد الفطر.

الحدائق والمسطحات الخضراء تستعد لاستقبال الزوار

وأشار الزيتوني إلى أنه واكب ذلك استعداد جميع الإدارات الرقابية للمواقع التي تشهد إقبالاً من السكان والزوار للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، ورفع درجة التنسيق بين البلديات الفرعية، ووضع خطة عمل لمواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، كذلك تكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبقالات ومحلات بيع الحلويات.