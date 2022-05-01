آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات «الإسكان» في مدينة بدر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الموقف التنفيذي المتعلق بكافة المشروعات سواء السكنية أو الخدمية أو المرافق في مدينة بدر، لذا تستعرض «الوطن» آخر تطورات مشروعات «الإسكان» في مدينة بدر.

الانتهاء بالفعل من تنفيذ 9024 وحدة مع أعمال المرافق

1 - إجمالي عدد الوحدات السكنية ذات الطابع المميز داخل مشروع الإسكان سواء التي تمت أو الجاري تنفيذها 2208 وحدة، الوحدات الخاصة بموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ مختلف أعمال المشروعات الخدمية والمرافق.

2 - تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ عدد 9024 وحدة مع أعمال المرافق، ضمن مشروع سكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم طرح الوحدات للحجز.

3 - جاري خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد 4704 من الوحدات في المرحلة الثانية من المشروع، وذلك بنسب تنفيذ متقدمة، كما أنه يتم حالياً تنفيذ عدد 7080 وحدة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع.

4 - يتضمن مشروع سكن مصر مع مشروع سكن العاملين في العاصمة الإدارية «المرحلة الأولى» تنفيذ عدد 2 حضانة، وعدد 2 وحدة صحية، بالإضافة إلى 4 من الأسواق التجارية، وعدد 3 مدارس، مع مخبزين وملعب، حيث أنه تم الانتهاء من تنفيذهم جميعاً.

تطوير وتوسعة الطرق في الأحياء السكنية القديمة داخل مدينة بدر

5 - جاري خلال الفترة الحالية تنفيذ محطة لرفع مياه الشرب رقم 4، مع الخط الناقل بقطر 1600 مم، وذلك حتى محطة الرفع رقم 5، من أجل خدمة أهالي المناطق الحديثة في المدينة.

6 - كما أنه يُجرى حالياً تنفيذ الأعمال الخاصة بخط الصرف الصحي بقطر 1800 مم، وذلك من غرفة التهدئة المقترحة في برك الأكسدة في مدينة بدر وحتى المحطة رقم 8، وذلك من أجل نقل مياه الصرف من المدينة إلى مجمع الانحدار في العاصمة الإدارية الجديدة.

7 - يتم إجراء أعمال كل من تطوير وتوسعة الطرق في الأحياء السكنية القديمة داخل مدينة بدر، ومنها طريق دائري الصناعية بداية من الخزان وحتى طريق الروبيكي.

8 - يتم حالياً تنفيذ مشروع كل من تطوير وتوسيع طريق سعد زغلول بداية من ميدان الحرية وحتى طريق الروبيكي.