قبل نهاية المدة.. حالات الاستفادة من إعفاء غرامات تأخير «الإسكان»

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا كبيرًا من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمجابهة استغلال السماسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

خلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%)، من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

ووفقا لإعلان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، بشأن قرار الإعفاءات، فإن الفترة المحددة 3 أشهر، قد مضي منها نحو شهر كامل.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حالات الاستفادة من إعفاء غرامات تأخير الإسكان، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

كيفية الاستفادة من إعفاءات غرامات الإسكان

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هناك حالتان، يمكن خلالها العميل الحاصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض، من الاستفادة من إعفاءات غرامات «الإسكان»، وهم:

1- الحالات الساري تخصيصها.

2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق، على أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

شروط الاستفادة من إعفاءات غرامات الإسكان

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من الشروط، للاستفادة من إعفاء غرامات الإسكان، والتي تتمثل في:

1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.