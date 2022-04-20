رئيس جهاز بدر: 60% نسبة إنجاز المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الانتهاء من تنفيذ 60%، من المباني السكنية، بالمرحلة الثانية، من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، داخل المدينة، التي تبعد 10 كيلو مترات فقط عن العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، للموظفين الذين سينتقلوا للعمل بالعاصمة الإدارية.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى إنجاز 40% من المرافق، الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية.

توفير عدد من المدارس والمستشفيات والأسواق التجارية المنفصلة

وأضاف «مندور»، أن المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة، تشمل العديد من الخدمات، إذ جرى توفير عدد من المدارس والمستشفيات والأسواق التجارية المنفصلة، وكذلك المراكز والوحدات الطبية التي توفر للمواطنين كل الخدمات الصحية.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمرحلتيه الأولى والثانية، سيوفر نحو ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية، إذ تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية، بينما تضم المرحلة الثانية 4704 وحدة سكنية.

وأكد «مندور»، أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، بلغت 100 %، منذ عام، وجاهزة للسكن، ولكنه حتى الآن، لم يتم تحديد موعد تسليم الوحدات السكنية للموظفين.

نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بلغت 100%

وأضاف أن العمارة الواحدة، تضم 6 أدوار، وكل دور يتكون من أربع شقق، وتنقسم مساحات الشقق إلى نموذجين: النموذج الأول مساحته 114 متر مربع، والنموذج الثاني مساحته 118 متر مربع، بإجمالي 24 وحدة في العمارة السكنية الواحدة.

كما تضم المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، 13 مبنى خدمي، وتتمثل تلك المباني الخدمية في: 3 مدارس، 2 حضانة، 2 مركز طبي وملاعب، وأسواق مركزية كبيرة وصغيرة، ووحدات صحية لخدمة سكان المرحلة الأولى.